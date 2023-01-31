Порошенко рассказал о популярности Путина

Порошенко заявил о популярности Путина среди ряда мировых лидеров на встрече в Нормандии

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время встречи с рядом мировых лидеров в Нормандии в июне 2014 года, где он впервые лично встретился с президентом России Владимиром Путиным, его удивила популярность российского политика среди зарубежных коллег. Цитата приводится в документальном фильме «Би-би-си» Putin vs the West.

«Все мировые лидеры были в Нормандии [в рамках мероприятий в честь 70-летия] высадки союзников. И я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США [Бараку] Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», — рассказал экс-президент республики.

В том же фильме утверждалось, что слова экс-президента США Барака Обамы о России как о региональной державе особенно сильно оскорбили Путина и заставили его ужесточить свое отношение к Вашингтону.