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09:46, 31 января 2023Мир

Раскрыта реакция Путина на слова Обамы о России как региональной державе

Фильм BBC News: Путин был оскорблен словами Обамы о России как региональной державе

Фото: Alexei Druzhinin / Reuters

Слова экс-президента США Барака Обамы о том, что Россия занимает место региональной державы, особенно сильно оскорбили президента Владимира Путина и заставили его ужесточить свое отношение к Вашингтону. Об этом говорится в документальном фильме «Би-би-си» Putin vs the West.

Путин и сам раскрыл, как отреагировал на слова коллеги, в январе 2016-го. «Каждый человек, тем более президент Соединенных Штатов, имеет право иметь собственное мнение о ком бы то ни было — о своих партнерах, о других странах. Это его мнение», — подчеркивал политик в разговоре с изданием Bild.

При этом Путин попросил уточнить, о каком регионе идет речь: восточной части мира, азиатской, южной или северной.

Заявление Обамы прозвучало в конце марта 2014 года, спустя несколько дней после референдума, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России. Тогда американский президент подчеркивал, что вмешательство Москвы в украинский кризис свидетельствует о ее слабости.

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Виктория Кондратьева
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