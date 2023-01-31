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03:44, 31 января 2023Мир

Ветеран США призвал украинцев перейти на сторону России

Ветеран США Дрейвен призвал украинских мужчин перейти на сторону России

Фото: Unsplash

Ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен (Noctis Draven) заявил, что украинским мужчинам следует занять сторону России. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Дрейвен призвал украинцев перейти на сторону России из-за действий Киева.

«Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — подчеркнул он.

Ранее в Китае назвали срок поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Asia Times, это произойдет через шесть месяцев даже с учетом поставов танков НАТО. «Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — отметил обозреватель Брэндон Вейхерт.

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Марина Совина
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