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21:54, 30 января 2023Мир

В Китае назвали срок поражения ВСУ

Asia Times: ВСУ потерпят поражение через шесть месяцев даже с танками НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять российским военным в течение долгого времени. С таким мнением выступил обозреватель Брэндон Вейхерт в материале для издания из Китая Asia Times.

Вейхерт назвал срок поражения ВСУ и заявил, что они потерпят поражение через шесть месяцев даже с переданными от НАТО танками. Он напомнил, что в военных действиях важную роль играют логистика, география и арифметика.

«К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. (...) Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — предрек эксперт.

Про мнению журналиста, новые поставки военной помощи не помогут ВСУ, а приведут их к еще большим потерям. По его мнению, действия НАТО являются «ошибочными, опасными и даже бесполезными». Автор отметил, что украинские военные почти не умеют использовать и обслуживать западные танки.

«НАТО истощит свои собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань еще одного глобального конфликта великих держав — и все напрасно», — заключил Вейхерт.

Президент США Джо Байден передаст Украине 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

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Марина Совина
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