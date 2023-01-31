Россиянка сбила мать с четырехлетней девочкой на переходе и попала на видео

В Уфе женщина за рулем Opel Antara сбила мать с четырехлетней девочкой на переходе

В Уфе женщина за рулем Opel Antara при повороте с улицы Достоевского сбила мать с четырехлетней девочкой, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Происшествие попало на видео, кадры опубликовал портал UFA1.RU.

На появившихся кадрах видно, как пострадавшая россиянка сидит на асфальте с девочкой на руках. Неподалеку от них стоит иномарка.

Позже выяснилось, что мать вместе с дочерью доставили в больницу. На месте происшествия начали работу сотрудники Госавтоинспекции.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Новороссийске водитель за рулем автомобиля Jaguar сбил мать с младенцем в коляске. После случившегося россиянку с младенцем госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.