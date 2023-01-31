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12:02, 31 января 2023Силовые структуры

В Бердянске обнаружили схрон с боеприпасами и минами в заброшенном гараже

Полицейские нашли схрон с боеприпасами и флагом Украины в заброшенном гараже в Бердянске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Полицейские нашли схрон с боеприпасами в заброшенном гараже в Бердянске. Об этом в пятницу, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в ГУВД по Запорожской области.

По данным ведомства, из гаража изъяли шесть противопехотных мин, гранату Ф-1, 12 осколочно-фугасных зажигательных снарядов к зенитной установке, один короб к пулемету Калашникова, снаряженный патронами, один магазин образца НАТО, снаряженный 20 патронами, а также флаги Евросоюза, Украины и Польши.

Находки отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили схрон с гранатами и минами на заброшенной ферме в Мелитополе.

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Екатерина Власова
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