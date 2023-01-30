Правоохранители нашли схрон с боеприпасами на заброшенной ферме в Мелитополе

Правоохранители обнаружили схрон с гранатами и минами на заброшенной ферме в Мелитополе

Правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами на заброшенной ферме в Мелитополе. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в ГУВД по Запорожской области.

По данным ведомства, из тайника изъяли десять противотанковых мин, две ручные гранаты с запалами, две тротиловые шашки общей массой 400 грамм и флаг Украины. Находки отправили на экспертизу.

Сейчас сотрудники ищут тех, кто может быть причастен к незаконному хранению боеприпасов. Решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Херсонской области полицейские нашли тайник Вооруженных сил Украины с гранатометом.