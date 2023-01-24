Российские полицейские обнаружили схрон ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли тайник ВСУ с гранатометом

В Херсонской области полицейские обнаружили схрон вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 24 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным силовиков, о местонахождении тайника стало известно благодаря анонимному сообщению, в котором говорилось об обнаружении предметов зеленого цвета военного назначения близ населенного пункта Каланчак. Осматривавшие территорию полицейские выявили в лесопосадке гранатомет РПГ-22 с двумя выстрелами к нему, а также форму украинских военных.

23 января сообщалось, что в Славяносербском районе Луганской народной республики в одном из разрушенных домов полицейские обнаружили схрон с оружием.