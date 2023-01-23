В ЛНР полицейские обнаружили схрон с четырьмя тысячами патронов

В ЛНР полицейские обнаружили в разрушенном доме схрон с четырьмя тысячами патронов

В Славяносербском районе Луганской народной республики в одном из разрушенных домов полицейские обнаружили схрон с оружием. Об этом в понедельник, 23 января, сообщило МВД ЛНР в своем Telegram-канале.

В ходе проверки оперативной информации правоохранители нашли и изъяли автомат, гранаты, боевые выстрелы, дымовые шашки, а также более четырех тысяч патронов разного калибра. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ЛНР правоохранители нашли в доме украинского военного схрон со взрывчаткой, общий вес которой превысил 300 килограммов.