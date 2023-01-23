В ЛНР нашли 300 килограммов взрывчатки в доме украинского военного

В ЛНР правоохранители нашли схрон в доме украинского военного с 300 кг взрывчатки

Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР) нашли схрон со взрывчаткой, общий вес которой превысил 300 килограммов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на силовые структуры региона.

По данным следствия, тайник находился в доме гражданина Украины в поселке Кудряшовка, служившего в подразделении Вооруженных сил Украины, которое было дислоцировано в окрестностях населенного пункта.

Из схрона изъяты боеприпасы и 306 килограммов взрывчатого вещества.

22 января сообщалось, что российские силовики обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия в частном доме в Энергодаре Запорожской области. Тайник находился в оборудованном в гараже подвале на частной территории, где раньше проживал местный казачий генерал. Уточняется, что среди находок были 3 автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, 7 гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра, а также военная форма украинского образца.