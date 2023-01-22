В Запорожской области обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия

В частном доме в Энергодаре обнаружили три автомата Калашникова и 1,3 тысячи патронов

Российские силовики обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия в частном доме в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Тайник находился в оборудованном в гараже подвале на частной территории, где раньше проживал местный казачий генерал. Уточняется, что среди находок были 3 автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, 7 гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра, а также военная форма украинского образца.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов. «Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерией и уничтожена в районе города Орехова», — пояснил Рогов.