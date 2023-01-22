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00:27, 22 января 2023Россия

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Рогов заявил, что в Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Фото: РИА Новости

Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов. Об этом рассказал РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерий и уничтожена в районе города Орехов», — заявил Рогов.

Он добавил, что в диверсионную группу входили около 20 человек. Их целью было прорваться сквозь ряды российской армии, которая наступает на данном участке фронта.

Ранее Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел кладбища в Пологовском районе Запорожской области. По его словам, в результате атаки были повреждены десятки надгробий. Однако рядом с кладбищем не располагаются какие-либо военные объекты или подразделения войск.

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Марина Совина
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