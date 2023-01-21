Рогов заявил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел кладбища в Пологовском районе Запорожской области.

«На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми. Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и пострадавших нет», — написал он.

По его словам, в результате атаки были повреждены десятки надгробий. Рогов подчеркнул, что рядом с кладбищем не располагаются какие-либо военные объекты или подразделения войск.

Ранее бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что украинские войска обстреляли район Стахановского машиностроительного завода, применив, предположительно, реактивную систему залпового огня (РСЗО).