В СЖР опровергли сообщения об исключении из Международной федерации журналистов

Глава СЖР Соловьев опроверг сообщения об исключении из Международной федерации журналистов

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с «Лентой.ру» опроверг сообщения об исключении организации из Международной федерации журналистов (МФЖ).

Соловьев сообщил, что СЖР не получал никаких официальных уведомлений об исключении из федерации. «Мы находимся в постоянном контакте с руководством МФЖ. Никаких официальных бумаг мы не получали. Текст агентства Reuters вырван из контекста», — ответил он на вопрос, действительно ли российский союз исключили из Международной федерации журналистов.

По словам главы СЖР, в материале сообщалось об обвинениях со стороны скандинавских стран в отношении МФЖ. «Северные страны в том числе обвиняли федерацию в том, что российский союз не был исключен после того, как мы создали четыре отделения на новых территориях РФ, хотя по уставу это невозможно», — объяснил он.

Председатель союза также оценил перспективу исключения СЖР из МФЖ. «Все возможно. Российские союзы уже исключены из многих других международных организаций. Но пока это не в повестке», — подчеркнул Соловьев.

О возможном исключении СЖР из Международной федерация журналистов сообщило агентство Reuters ранее 31 января.