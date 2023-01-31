Международная федерация журналистов исключила СЖР из своего состава

Международная федерация журналистов инициировала исключение СЖР из своего состава

Международная федерация журналистов (МФЖ) инициировала исключение Союза журналистов России (СЖР) из своего состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации федерации, союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в недемократических методах и коррупции, а также в бездействии после создания региональных ассоциаций российских журналистов на вошедших в состав России новых территориях.

Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что официальных заявлений об исключении России из федерации не поступало. СЖР находится в контакте с руководством Международной федерации журналистов, добавил председатель союза.

Ранее Соловьев отреагировал на признание «Медузы» (компания Medusa Project, внесена Минюстом в реестр иноагентов) нежелательной организацией. «"Медуза", как и другие так называемые оппозиционные СМИ, уже давно определилась с той стороной, на которую она работает. Фактически, покинув Россию, сотрудники этого СМИ заняли место в строю мощнейшей антироссийской пропаганды», — сказал он. Председатель союза назвал решение Генпрокуратура неудивительным.