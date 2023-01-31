Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:19, 31 января 2023Интернет и СМИ

Международная федерация журналистов исключила СЖР из своего состава

Международная федерация журналистов инициировала исключение СЖР из своего состава

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Международная федерация журналистов (МФЖ) инициировала исключение Союза журналистов России (СЖР) из своего состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации федерации, союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в недемократических методах и коррупции, а также в бездействии после создания региональных ассоциаций российских журналистов на вошедших в состав России новых территориях.

Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что официальных заявлений об исключении России из федерации не поступало. СЖР находится в контакте с руководством Международной федерации журналистов, добавил председатель союза.

Ранее Соловьев отреагировал на признание «Медузы» (компания Medusa Project, внесена Минюстом в реестр иноагентов) нежелательной организацией. «"Медуза", как и другие так называемые оппозиционные СМИ, уже давно определилась с той стороной, на которую она работает. Фактически, покинув Россию, сотрудники этого СМИ заняли место в строю мощнейшей антироссийской пропаганды», — сказал он. Председатель союза назвал решение Генпрокуратура неудивительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром
На окраине российского города нашли обглоданное собаками тело пенсионера
Собака наелась забродивших яблок и впала в алкогольную кому
Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи
Камеры сняли момент удушения умершей после прогулки в российском детсаду девочки
Анна Седокова рассказала о полученной при попытке разнять собак травме
Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года
Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще
Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине
Известная модель поделилась секретом похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.