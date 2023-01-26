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17:05, 26 января 2023Интернет и СМИ

В СЖР отреагировали на признание «Медузы» нежелательной организацией

Глава СЖР Соловьев назвал неудивительным признание «Медузы» нежелательной организацией

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Признание Генеральной прокуратурой издания «Медуза» (компания Medusa Project, внесена Минюстом в реестр иноагентов) нежелательной организацией на территории России связано с позицией редакции. Так на решение ведомства в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«"Медуза", как и другие так называемые оппозиционные СМИ, уже давно определилась с той стороной, на которую она работает. Фактически, покинув Россию, сотрудники этого СМИ заняли место в строю мощнейшей антироссийской пропаганды», — сказал он.

Решение Генпрокуратуры совершенно неудивительно

Владимир Соловьевглава Союза журналистов России

За что «Медузу» признали нежелательной?

О признании «Медузы» нежелательной организацией стало известно 26 января. В ведомстве считают, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медузы». В ведомстве завили, что ресурс призывал к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях.

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Чем грозит сотрудничество с нежелательной организацией?

Согласно российскому законодательству, организация, признанная нежелательной, должна прекратить свою деятельность со дня обнародования решения.

Таким организациям запрещено открывать в стране структурные подразделения, осуществлять проекты, распространять информацию. Россияне не могут участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом. За нарушение грозит до четырех лет лишения свободы. Финансирование также чревато уголовным преследованием.

23 января нежелательной на территории России признали правозащитную организацию Фонд Андрея Сахарова.

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Варвара Кошечкина
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