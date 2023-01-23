Фонд Сахарова признан нежелательной в России организацией

Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией

Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией. Об этом говорится на сайте ведомства.

Генпрокуратура уточнила, что речь идет об американской организации The Andrei Sakharov Foundation.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В ноябре Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовской неправительственной организации Riddle и французской некоммерческой неправительственной организации Open Press в стране.