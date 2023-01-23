Фонд Сахарова признан нежелательной в России организацией
Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией
Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией. Об этом говорится на сайте ведомства.
Генпрокуратура уточнила, что речь идет об американской организации The Andrei Sakharov Foundation.
Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
В ноябре Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовской неправительственной организации Riddle и французской некоммерческой неправительственной организации Open Press в стране.