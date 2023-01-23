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22:05, 23 января 2023Россия

Фонд Сахарова признан нежелательной в России организацией

Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией
Андрей Сахаров

Андрей Сахаров. Фото: Олег Золото / РИА Новости

Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией. Об этом говорится на сайте ведомства.

Генпрокуратура уточнила, что речь идет об американской организации The Andrei Sakharov Foundation.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В ноябре Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовской неправительственной организации Riddle и французской некоммерческой неправительственной организации Open Press в стране.

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Юлия Мискевич
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