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14:45, 14 ноября 2022Силовые структуры

В России признана нежелательной деятельность французской организации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Open Press из Франции

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской некоммерческой неправительственной организации Open Press на территории страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение вынесено на основании изученных российскими прокурорами материалов. Они установили, что деятельность Open Press угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Генпрокуратура направила в Минюст России информацию относительно французской организации для внесения сведений в соответствующий перечень.

11 ноября ведомство приняло решение о признании деятельности международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории страны.

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Любовь Ширижик
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