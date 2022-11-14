В России признана нежелательной деятельность французской организации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Open Press из Франции

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской некоммерческой неправительственной организации Open Press на территории страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение вынесено на основании изученных российскими прокурорами материалов. Они установили, что деятельность Open Press угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Генпрокуратура направила в Минюст России информацию относительно французской организации для внесения сведений в соответствующий перечень.

11 ноября ведомство приняло решение о признании деятельности международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории страны.