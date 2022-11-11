В России признали нежелательной деятельность американского центра

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность центра имени Вудро Вильсона из США

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории страны. Об этом в пятницу, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

После изучения поступивших материалов Генпрокуратура установила, что иностранная неправительственная организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. На основании этого деятельность американского центра признана нежелательной. Свое заключение ведомство направило в Министерство юстиции России для внесения организации в соответствующий реестр.

13 октября сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Dekabristen e.V из Германии.