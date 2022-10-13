Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 13 октября 2022Силовые структуры

В России признана нежелательной немецкая организация Dekabristen e.V

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Dekabristen e.V из Германии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V из Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Решение принято после изучения материалов, свидетельствующих, что немецкая организация угрожает конституционному строю и безопасности России.

Генпрокуратура направила в Минюст России информацию о принятом решении для включения Dekabristen e.V в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

26 июля Минюст России признал нежелательными издания Bellingcat и The Insider (внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Они внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Аналогичное решение принято в отношении чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Отказ везти травмированного хоккеиста в больницу в российском городе объяснили
Названы предпочтения москвичей при покупке недвижимости
Культура нервных клеток сыграла в компьютерную игру Pong
В России выявили 15 477 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.