В России признана нежелательной немецкая организация Dekabristen e.V

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Dekabristen e.V из Германии

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V из Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Решение принято после изучения материалов, свидетельствующих, что немецкая организация угрожает конституционному строю и безопасности России.

Генпрокуратура направила в Минюст России информацию о принятом решении для включения Dekabristen e.V в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

26 июля Минюст России признал нежелательными издания Bellingcat и The Insider (внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Они внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Аналогичное решение принято в отношении чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.