Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Bellingcat и The Insider признали нежелательными в России

Минюст России признал нежелательными издания Bellingcat и The Insider

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минюст России признал нежелательными издания Bellingcat и The Insider (внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«26 июля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания); Stichting Bellingcat (Нидерланды); The Insider (Латвия)», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что нежелательным в России был признан чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.

Перед этим их деятельность была признана нежелательной Генпрокуратурой России. Как подчеркнули в ведомстве, эти четыре организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

В мае Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России «Фонда имени Генриха Белля». Позднее стало известно, что Минюст включил организацию в соответствующий список.

The Insider включили в список иностранных агентов в июле 2021 года, Bellingcat — в октябре того же года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Германия передала Украине РСЗО Mars 2
Врач оценил риски заражения бубонной чумой в России
Названы освобожденные от обязательств по газу страны Европы
В России запустят дополнительные поезда на юг страны
Названа трендовая одежда на осень 2022 года
Макрон назвал продовольственный кризис «орудием войны» России
Медведева рассказала о самом большом гонораре в карьере
Минобороны назвало фейком заявления зарубежных СМИ о мобилизации в России
Россиянина осудили за публикацию обнаженного фото девушки
Bellingcat и The Insider признали нежелательными в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.