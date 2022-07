Генпрокуратура признала нежелательной работу четырех организаций

Генпрокуратура России признала нежелательной работу Bellingcat и The Insider

Генпрокуратура России признала нежелательной работу четырех иностранных неправительственных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Так, в список попали издания Bellingcat и The Insider (внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Всего перечень состоит из четырех организаций: Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия) и чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute). Отмечается, что их деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Информация направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

В мае Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России «Фонда имени Генриха Белля». Позже Минюст России включил организацию в соответствующий список.