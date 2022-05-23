Деятельность «Фонда имени Генриха Белля» признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность «Фонда имени Генриха Белля»

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России «Фонда имени Генриха Белля». Об этом сообщается в понедельник, 23 мая, на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что немецкая организация представляет угрозу российскому конституционному строю и безопасности страны.

Данные о принятом решении были переданы в министерство юстиции для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, пояснили в Генпрокуратуре.

Немецкий «Фонд имени Генриха Белля» занимался поддержкой проектов в сфере развития гражданского общества, соблюдения прав человека и экологии. Фонд стал 56 иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной в России.

Кроме того, «Фонд Генриха Белля» выплачивал молодым российским журналистам стипендии и проводил различные лекции.

Ранее Минюст России включил в список нежелательных организаций «Крымскую правозащитную группу».