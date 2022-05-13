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Минюст пополнил список нежелательных организаций

Минюст России включил в список нежелательных организаций «Крымскую правозащитную группу»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России включил в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, украинскую «Крымскую правозащитную группу» («Кримська правозахисна група», Crimean human right). О пополнении реестра сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что организация была добавлена в перечень в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора России.

О том, что Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность «Крымской правозащитной группы», сообщалось 6 мая. В ведомстве заявили, что деятельность этой организации «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Перед этим, в апреле, Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Королевского института международных отношений (Chatham House). Отмечалось, что признать таковой эту организацию предложила комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства.

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Маргарита Щигарева
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