Генпрокуратура признала нежелательным британский институт

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британского Chatham House в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Королевского института международных отношений (Chatham House). Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура уточнила, что деятельность британской неправительственной организации (НПО) «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации». Ведомство уже передало необходимую информацию в Минюст для внесения Chatham House в перечень НПО, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Признать таковым НПО предложила комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства.

Согласно информации газеты The Guardian, Chatham House является ведущим мировым источником независимого анализа. В миссию института входит построение процветающего и безопасного мира для всех. Аналитики организации критически оценивали действия российских властей в своих докладах — в том числе они отмечали необходимость реформ в России. Помимо этого, они предупреждали об опасности официальной Москвы после присоединения Крыма.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной украинскую неправительственную организацию «Свободный Идель-Урал». На сайте организации сообщается, что это гражданское движение народов Поволжья, которое выступает за независимость республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.