Генпрокуратура признала нежелательной украинскую НПО «Свободный Идель-Урал»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной украинскую неправительственную организацию «Свободный Идель-Урал». По мнению ведомства, деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство сообщает, что информация о принятом решении направлена в Минюст России. Это значит, что вскоре НПО «Свободный Идель-Урал» будет включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

«Свободный Идель-Урал» позиционирует себя как гражданское движение народов Поволжья, выступающее за независимость республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Эта организация стала 51-й зарубежной организацией, признанной нежелательной на территории РФ.