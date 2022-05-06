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Генпрокуратура признала нежелательной украинскую организацию

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Крымской правозащитной группы»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность украинской организации «Крымская правозащитная группа» («Кримська правозахисна група», Crimean human right). Об этом в пятницу, 6 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что деятельность этой иностранной неправительственной организации «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

В сообщении прокуратуры уточняется, что информация о принятом решении уже направлена в Министерство юстиции.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Королевского института международных отношений (Chatham House). Кроме того, в феврале 2022 года аналогичное решение было принято в отношении украинской неправительственной организации «Свободный Идель-Урал».

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Евгения Куликова
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