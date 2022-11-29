Силовые структуры
Деятельность литовской организации Riddle признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовской организации Riddle в России
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность литовской неправительственной организации Riddle в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Российские прокуроры изучили поступившие материалы в отношении аналитического центра из Литвы и установили, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Информация о принятом решении передана Минюсту России, который внесет Riddle в соответствующий перечень иностранных и международных неправительственных организаций.
14 ноября сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской некоммерческой неправительственной организации Open Press на территории страны.