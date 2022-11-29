Деятельность литовской организации Riddle признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовской организации Riddle в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность литовской неправительственной организации Riddle в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Российские прокуроры изучили поступившие материалы в отношении аналитического центра из Литвы и установили, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении передана Минюсту России, который внесет Riddle в соответствующий перечень иностранных и международных неправительственных организаций.

14 ноября сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской некоммерческой неправительственной организации Open Press на территории страны.