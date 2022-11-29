Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 29 ноября 2022Силовые структуры

Деятельность литовской организации Riddle признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовской организации Riddle в России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность литовской неправительственной организации Riddle в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Российские прокуроры изучили поступившие материалы в отношении аналитического центра из Литвы и установили, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении передана Минюсту России, который внесет Riddle в соответствующий перечень иностранных и международных неправительственных организаций.

14 ноября сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской некоммерческой неправительственной организации Open Press на территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ
Врачи забыли марлевый тампон в животе женщины при кесаревом сечении
Известный музыкант назвал раздражающую привычку москвичей
Еврокомиссия назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть из России
Тодоренко показала фигуру в нижнем белье через четыре месяца после родов
Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей
Китай обвинил США во вторжении в государственные воды КНР
Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри
Последствия травмировавшего полсотни россиян ледяного дождя показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.