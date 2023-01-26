Деятельность «Медузы» в России признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России издания «Медуза»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране издания «Медуза» (компания Medusa Project, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом ведомство сообщило «Ленте.ру» в четверг, 26 января.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве указали, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Там также отметили, что информация о решении в отношении «Медузы» направлена в Минюст в России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Медузу» исключили из кремлевского пула из-за отсутствия аккредитации. Он добавил, что издание де-факто не является российским. Перед этим Яндекс удалил из поисковой выдачи ссылки на сайты «Медузы».

В начале марта Роскомнадзор заблокировал портал «Медузы». Регулятор пояснил, что причиной стало систематическое размещение изданием фейков о спецоперации на Украине.

Минюст России внес «Медузу» в перечень иноагентов в апреле 2021 года. В регуляторе сообщили, что решение было принято во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации.