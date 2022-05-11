Песков назвал причину удаления «Медузы» из кремлевского пула

Песков заявил, что «Медузу» удалили из кремлевского пула из-за отсутствия аккредитации

«Медузу» (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) удалили из кремлевского пула из-за отсутствия аккредитации. Причину, по которой корреспонденты издания больше не смогут участвовать в ежедневных брифингах Кремля, назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, «Медуза» де-факто не является российским изданием и не имеет аккредитации. «"Медуза" фактически уже перестала иметь хоть какую-то связь с Россией», — заявил он.

Также Песков объяснил исключение из кремлевского пула журналистов радиостанции «Эхо Москвы» и агентства УНИАН. «"Эхо Москвы" больше не существует. УНИАН здесь работал, он был всегда у нас на конференц-коллах в пуле. Он давным-давно уехал, на связь не выходит», — рассказал пресс-секретарь президента.

3 марта Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и сайта. Поводом стало требование Генпрокуратуры России ограничить доступ к СМИ. В ведомстве пояснили, что радиостанция излагала ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

«Медузу» внесли в список СМИ-иноагентов в апреле 2021 года. В Минюсте заявили, что решение было принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».