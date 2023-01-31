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09:57, 31 января 2023Россия

В Петербурге пожилой мужчина месяц прожил в квартире с телом умершей жены

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина месяц жил в квартире с телом умершей жены

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пожилой мужчина около месяца жил в квартире с телом умершей жены. Об этом сообщил источник «Невских новостей» в правоохранительных органах.

По его данным, тела двух пенсионеров правоохранители нашли в понедельник, 30 января. Тело 61-летней женщины лежало на диване, а тело 62-летнего мужчины — рядом на полу. Специалисты не нашли на них следов насильственной смерти.

Выяснилось, что пожилая женщина, по предварительным данным, умерла в середине декабря, а ее муж — месяцем позже. Как сообщили дети погибших россиян, пожилая пара жила вдвоем, вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.

Ранее в одной из квартир в Смоленске обнаружили трехлетнего мальчика, который жил вместе с телами умерших родителей. На плач ребенка, доносившийся из квартиры, обратили внимание соседи, следователи не нашли на телах погибших россиян признаков насильственной смерти.

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Анастасия Шейкина
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