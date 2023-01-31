Мужья перечислили главные причины разногласий с женами

Пользователи Reddit заявили, что чаще всего спорят с женами из-за постели и отпуска

Пользователи Reddit признались, что чаще всего спорят с женами из-за отпусков и того, как использовать супружескую постель. Главные причины разногласий они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Многие мужья заявили, что ругаются с женами из-за сложенных на постели личных вещей.

Спорим о том, какого размера ее половина постели. Joks_away пользователь Reddit

Досуг также становится поводом для раздора. Супруги не могут договориться, как проводить свободное время и куда поехать в отпуск.

Видеоигры. Она их ненавидит, думает, что они разлагают мозг. А я вырос на них и все еще играю. А сама она обожает сериалы, которые я считаю тошнотворными. Так что пока она смотрит их, я играю. Так получается не ругаться Bearded_Wonder0713 пользователь Reddit

Как проводить отпуск. Жена планирует сложнейшие маршруты, по которым нужно пройти. А я просто хочу спать, есть все, чего нет дома, и расслабляться TheQuantumRed пользователь Reddit

Одной из популярных причин для споров стала уборка.

Спорим о том, что такое «чисто» papasnork1 пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit вспомнили об ошибках, сделанных из-за неудержимой тяги к сексу. Из-за нее они попадали к врачам и влезали в долги.