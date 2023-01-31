Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:40, 31 января 2023Забота о себе

Мужья перечислили главные причины разногласий с женами

Пользователи Reddit заявили, что чаще всего спорят с женами из-за постели и отпуска

Фото: Shutterstock

Пользователи Reddit признались, что чаще всего спорят с женами из-за отпусков и того, как использовать супружескую постель. Главные причины разногласий они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Многие мужья заявили, что ругаются с женами из-за сложенных на постели личных вещей.

Спорим о том, какого размера ее половина постели.

Joks_awayпользователь Reddit

Досуг также становится поводом для раздора. Супруги не могут договориться, как проводить свободное время и куда поехать в отпуск.

Видеоигры. Она их ненавидит, думает, что они разлагают мозг. А я вырос на них и все еще играю. А сама она обожает сериалы, которые я считаю тошнотворными. Так что пока она смотрит их, я играю. Так получается не ругаться

Bearded_Wonder0713пользователь Reddit

Как проводить отпуск. Жена планирует сложнейшие маршруты, по которым нужно пройти. А я просто хочу спать, есть все, чего нет дома, и расслабляться

TheQuantumRedпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Люди смогут любить» Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
«Люди смогут любить»Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
6 сентября 2020
«Чувствую себя намного счастливее». Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
«Чувствую себя намного счастливее».Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
27 мая 2021
Женщины по всему миру страдают от одиночества. Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
Женщины по всему миру страдают от одиночества.Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
9 июля 2022

Одной из популярных причин для споров стала уборка.

Спорим о том, что такое «чисто»

papasnork1пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit вспомнили об ошибках, сделанных из-за неудержимой тяги к сексу. Из-за нее они попадали к врачам и влезали в долги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Состояние украинской армии до Минских соглашений оценили
Военкор сравнил число украинских и российских депутатов на фронте
Мошенник инсценировал похищение и потребовал у возлюбленной деньги на выкуп
ЦБ раскрыл объем заблокированных российских активов
Трамп заявил о доверии Путину и принизил американскую разведку
Россиянка сбила мать с четырехлетней девочкой на переходе и попала на видео
VK открыла набор на бесплатные образовательные программы для студентов
Мясников назвал эффективный метод исправления осанки
В администрации Лукашенко объяснили отказ в помиловании россиянки Сапеги
В России резко выросли зарплаты у курьеров и грузчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.