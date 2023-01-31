Мужья перечислили главные причины разногласий с женами
Пользователи Reddit признались, что чаще всего спорят с женами из-за отпусков и того, как использовать супружескую постель. Главные причины разногласий они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Многие мужья заявили, что ругаются с женами из-за сложенных на постели личных вещей.
Спорим о том, какого размера ее половина постели.
Досуг также становится поводом для раздора. Супруги не могут договориться, как проводить свободное время и куда поехать в отпуск.
Видеоигры. Она их ненавидит, думает, что они разлагают мозг. А я вырос на них и все еще играю. А сама она обожает сериалы, которые я считаю тошнотворными. Так что пока она смотрит их, я играю. Так получается не ругаться
Как проводить отпуск. Жена планирует сложнейшие маршруты, по которым нужно пройти. А я просто хочу спать, есть все, чего нет дома, и расслабляться
Одной из популярных причин для споров стала уборка.
Спорим о том, что такое «чисто»
Ранее пользователи Reddit вспомнили об ошибках, сделанных из-за неудержимой тяги к сексу. Из-за нее они попадали к врачам и влезали в долги.