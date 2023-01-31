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20:12, 31 января 2023Среда обитания

Москвичи бросились скупать жилье в одном из турецких городов

Alanya Property Sales: москвичи стали вдвое чаще интересоваться покупкой жилья в Стамбуле

Фото: Unsplash

По итогам 2022 года спрос на жилье в Стамбуле со стороны москвичей вырос более чем вдвое. О том, что они бросились скупать недвижимость в одном из турецких городов, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Alanya Property Sales.

По данным специалистов, жители столицы в 2022 году стали интересоваться приобретением жилья в Стамбуле на 111,36 процента чаще по сравнению с предшествующим ему годом. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, спрос со стороны москвичей на покупку недвижимости в этом городе в последние два месяца подряд снижался. Число обращений по итогам декабря 2022 года упало на 28,35 процента относительно ноября, а в одиннадцатом месяце показатель уменьшился на 42,14 процента.

Эксперты отметили, что пик спроса на недвижимость в крупнейшем турецком городе в 2022-м наблюдался в октябре — параметр за него оказался на 56,46 процента выше среднемесячного показателя за весь год и на 230,69 больше, чем аналогичный показатель в 2021-м. Наиболее резкий рост спроса был зафиксирован в марте, когда количество обращений относительно февраля подскочило более чем в два раза (плюс 103 процента).

В январе эксперты компании Alanya Property Sales пришли к выводу, что россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в Турции. По их данным, в четвертом квартале 2022-го спрос на недвижимость в Турции с их стороны повысился на 10,67 процента относительно третьего квартала того же года.

Полина Кислицына
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