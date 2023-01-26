Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране

В четвертом квартале спрос россиян на жилье в Турции повысился на 10,67 процента

В четвертом квартале 2022 года спрос на недвижимость в Турции со стороны россиян повысился на 10,67 процента относительно третьего квартала того же года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Alanya Property Sales.

По сравнению с четвертым кварталом 2021-го в аналогичный период 2022 года спрос на турецкую недвижимость увеличился на 63,08 процента. По словам специалистов, пик спроса на приобретение жилья в прошедшем году пришелся на октябрь — число обращений со стороны покупателей превысило среднемесячный результат за 2022 год на 64,05 процента и на 226,66 процента — за аналогичный период предшествующего ему года.

Кроме того, наиболее резкий скачок интереса со стороны клиентов был зафиксирован в марте и сентябре. В третьем месяце года спрос увеличился на 39,4 процента по сравнению со вторым, а в девятом — на 47,99 процента относительно восьмого. Наконец, за январь-декабрь 2022-го количество запросов со стороны покупателей недвижимости оказалось почти в два раза (на 99,11 процента) выше, чем в 2021-м.

В январе эксперты инвестиционной компании Garnet пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в Турции, которое позволяет получить вид на жительство в стране и гражданство. По их данным, по итогам 2022 года спрос на такую недвижимость оказался более чем в 8,5 раза (на 777,51 процента) выше, чем в предшествующем ему году.