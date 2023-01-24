Россияне бросились скупать жилье ради паспорта в популярной курортной стране

Garnet: в 2022 году российский спрос на турецкое гражданство и ВНЖ повысился в 8,5 раз

По итогам 2022 года россияне бросились скупать жилье в Турции, которое позволяет получить вид на жительство в стране (ВНЖ) и гражданство — спрос на такую недвижимость оказался более чем в 8,5 раза (на 777,51 процента) выше, чем в предшествующем ему году. О резком росте популярности объектов, приобретаемых ради паспорта, «Ленте.ру» сообщили эксперты инвестиционной компании Garnet.

Эксперты инвестиционной компании Garnet проанализировали динамику российского спроса на получение ВНЖ и гражданства Турции. По итогам 2022 года российский спрос на получение ВНЖ и гражданства Турции вырос более чем в 8,5 раз (+777,51 процента) по сравнению с результатом за 2021 год, в 16 раз (+1501,05 процента) по сравнению с результатом за 2020 год и в 23 раза (+2222,96 процента) по сравнению с 2019 годом.

Пик интереса россиян к получению официального статуса в этой стране пришелся в 2022 году на четвертый квартал. В конце года число запросов выросло в два раза (+108,81 процента) относительно третьего квартала того же года и в 14 раз относительно четвертого квартала 2021 года.

Самым активным месяцем 2022 года по спросу на гражданство и ВНЖ в Турции со стороны россиян стал октябрь. В этом месяце количество обращений оказалось на 211,86 процента выше среднемесячного значения за прошлый год.

Кроме того, самый резкий за всю историю наблюдений рост числа запросов по особенностям и тонкостям получения ВНЖ и гражданства в Турции пришелся на сентябрь 2022 года. Так, в рамках помесячной динамики в девятом месяце интерес россиян вырос на 260 процентов. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, когда число запросов выросло на 239 процентов относительно февраля.

«Рынок недвижимости Турции настолько перегрет сегодня. Российский спрос на жилье в этой стране развивался волнообразно — после 24 февраля и на протяжении месяца после, вторая волна случилась из-за желания многих россиян успеть получить гражданство до 12 июня по цене за $250 тыс. и третья волна произошла после мобилизации 21 сентября 2022 года. Сейчас в Турции начинает действовать новый фактор, который также, скорее всего, окажет влияние на цены, этим фактором станут китайцы, выпущенные с 3-летнего карантина. В связи с этим мы не прогнозируем остановки роста цен в Турции», — отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.