Минобороны показало работу истребителей Су-34 в зоне СВО

Минобороны России опубликовало видео работы истребителей Су-34 в зоне СВО

Минобороны России показало кадры работы пары истребителей Су-34 в ходе специальной военной операции. Соответствующую видеозапись оборонное ведомство публикует в Telegram-канале.

Там уточнили, что в ходе СВО летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России занимаются воздушным патрулированием и прикрывают действия российских военных в любое время суток и при любой погоде.

Полеты Су-34 выполняют с ракетным вооружением различного класса, сообщили в министерстве обороны.

Ранее Минобороны России показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») в зоне проведения СВО. В министерстве заявили, что летчики выполнили боевые вылеты, в ходе которых запустили управляемые авиационные ракеты по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ)