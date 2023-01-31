Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:54, 31 января 2023Россия

Минобороны показало работу истребителей Су-34 в зоне СВО

Минобороны России опубликовало видео работы истребителей Су-34 в зоне СВО

Минобороны России показало кадры работы пары истребителей Су-34 в ходе специальной военной операции. Соответствующую видеозапись оборонное ведомство публикует в Telegram-канале.

Там уточнили, что в ходе СВО летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России занимаются воздушным патрулированием и прикрывают действия российских военных в любое время суток и при любой погоде.

Полеты Су-34 выполняют с ракетным вооружением различного класса, сообщили в министерстве обороны.

Ранее Минобороны России показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») в зоне проведения СВО. В министерстве заявили, что летчики выполнили боевые вылеты, в ходе которых запустили управляемые авиационные ракеты по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией
Гретцки отказался считать погоню за рекордом главным событием в карьере Овечкина
В Петербурге мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом
В Израиле спрогнозировали массовый поток медтуристов из России в 2023 году
В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО
Недружественная страна начала скупать дешевый российский уголь
Переехавшая в Турцию блогерша заявила о планах вернуться в Россию
Житель Москвы обманул гендиректора из Алтайского края на 78 миллионов рублей
Россияне стали чаще обращаться к дизайнерам
Обнаружен механизм неуязвимости рака печени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.