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19:07, 31 января 2023Мир

Во Франции признали отсутствие табу на поставки западных истребителей Украине

Министр обороны Франции Лекорню: у Парижа нет табу на поставки истребителей НАТО Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У Парижа нет никаких табу на поставки истребителей и военной техники НАТО Украине в рамках военной помощи. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в эфире телеканала BFM.

«В вопросе [военных поставок для Киева] мы опираемся на критерии, о которых уже говорил президент республики [Эммануэль Макрон]», — признал министр. Он отметил, что на данный момент решение не принято и все детали будут многократно обсуждаться с союзниками.

Ранее Макрон заявил, что поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) не должны приводить к эскалации конфликта. «То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории», — предостерег он. Он добавил, что военная помощь также не должна стать поводом для снижения обороноспособности.

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Виктория Кондратьева
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