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04:00, 31 января 2023Среда обитания

Бывший возлюбленный Хлои Кардашьян поселился с ней по соседству

Тристан Томпсон купил дом за $12,5 млн рядом со своей бывшей возлюбленной Хлои Кардашьян
Тристан Томпсон

Тристан Томпсон. Фото: Dennis Wierzbicki-USA TODAY Sports / Reuters

Канадский баскетболист Тристан Томпсон решил поселиться по соседству со своей бывшей возлюбленной, американской телезвездой и бизнесвумен Хлои Кардашьян. Спортсмен приобрел дом в элитном пригороде Лос-Анджелеса Хидден-Хиллс неподалеку от поместья знаменитости, сообщает Dirt.

Речь идет об особняке площадью около тысячи квадратных метров на участке в 56 соток. Дом обошелся Томпсону в 12,5 тысячи долларов (около 875,8 миллиона рублей). Отмечается, что для покупки поместья спортсмену пришлось взять в ипотеку девять миллионов долларов.

В особняке есть шесть спален, восемь ванных комнат, отдельный санузел, просторное фойе с черно-белым полом и массивной хрустальной люстрой, отделанная коричневым деревом гостиная, столовая и винный погреб с регулируемой температурой. Кроме того, в доме есть кухня с двумя островами для готовки, комната для дворецкого, библиотека, бильярдная с барной стойкой, шестиугольная комната для завтраков, кинотеатр, а также гараж на пять автомобилей.

Ранее Ким Кардашьян купила дом по соседству со своим бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом. Расположенный в калифорнийском городе Хидден-Хилс особняк обошелся телезвезде в 6,3 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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