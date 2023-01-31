На фестивале в Твери расскажут о масленичных традициях девяти регионов России

На фестивале «Блин с припеком» расскажут о старинных масленичных традициях девяти регионов

В Тверской области 26 февраля пройдет десятый кулинарный фестиваль «Блин с припеком», посвященный празднованию Масленицы. Рассказывая в беседе с ТАСС о предстоящем событии, представители Всероссийского историко-этнографического музея отметили, что гости фестиваля смогут узнать о старинных русских праздничных традициях девяти российских регионов, посетить ремесленные мастер-классы, послушать частушки, заклички и запевки, а также поучаствовать в старинных масленичных забавах.

Отмечается, что фестиваль, который будет проходить на территории Новоторжского кремля, откроет тверская площадка, на которой прозвучат традиционные для региона частушки и запевки. В день проведения мероприятия помимо возможности попробовать блины с разной начинкой организаторы обещают гостям серию мастер-классов, лотерею по входным билетам, а также битву припеков и уже ставшее традицией шествие по улицам Торжка.

Рассказывая о традициях празднования Масленицы в близлежащих регионах, собеседники агентства указали, что в некоторых из них они практически не отличаются от тех, что сложились в Тверской области. При этом они отметили, что им удалось найти несколько интересных историй, которые планируют рассказать на площадках-припеках во время предстоящего фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в районе села Новотырышкино 25 февраля пройдет масштабный ежегодный фестиваль «Сибирская Масленица».