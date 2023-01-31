Суд оштрафовал совершившего жесткую посадку на Таймыре пилота вертолета Ми-8

Пилота вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в 2021 году, признали виновным

В Красноярском крае решением суда оштрафовали командира вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на Таймыре. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденный при попутном ветре допустил попадание воздушного судна в условия образования «вихревого кольца». Пилота признали виновным в ошибке в технике пилотирования вертолетом вблизи поселка Светлогорск и осудили по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Вертолет упал во время захода на посадочную площадку, которая находится в Светлогорске. В результате у воздушного судна была оборвана часть хвоста и также поврежден топливный бак. В итоге эксплуатанту АО «Норильск Авиа» причинен крупный ущерб на сумму более 36 миллионов рублей.

О том, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Таймыре, стало известно 11 ноября 2021 года. Тогда на борту находились три члена экипажа, они не пострадали. Вертолет следовал по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка.