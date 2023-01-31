Экс-президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой денег на избирательную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой денег на избирательную кампанию. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что экс-лидер уже собрал 9,5 миллиона долларов. Однако сбор средств во время промежуточных выборов в США, а также заблокированный аккаунт в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) стали препятствием для получения необходимой суммы для президентской кампании.

Политик расширил свою цифровую команду по сбору средств, сделав ставку на небольшие пожертвования. Эрик Уилсон, республиканский консультант по цифровому сбору, не связанный с кампанией, отметил, что Трамп выбрал неподходящее время для объявления о кампании. «Он начал просить денег на фоне раунда обвинений в разочаровывающих промежуточных выборах Республиканской партии, которые некоторые связывали с ним», — сказано в публикации.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на журналиста Боба Вудворда за публикацию интервью с ним в формате аудиокниги. Политик потребовал 50 миллионов долларов за нарушение авторских прав. Кроме того, экс-президент утверждает, что понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от продаж аудиокниги. Он просит взыскать с журналиста 49,9 миллиона долларов. Ответчиком по иску также выступают издатель аудиокниги Simon & Schuster и ее материнская компания Paramount.