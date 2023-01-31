Трамп потребовал 50 миллионов долларов у опубликовавшего его интервью журналиста

Трамп подал иск на 50 миллионов долларов к журналисту Вудворду за публикацию интервью

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на журналиста Боба Вудворда за публикацию интервью с ним в формате аудиокниги. Политик потребовал 50 миллионов долларов за нарушение авторских прав, сообщает газета Politico.

Иск был подан в Окружной суд США в Пенсаколе, штат Флорида. Согласно ему, Трамп «неоднократно сообщал журналисту, что запись интервью проводится с единственной целью — написания книги». Речь идет о книге Вудворда «Ярость» о президентстве Трампа, которая вышла в печать в 2020 году. По мнению Трампа, опубликовав аудиозаписи интервью, Вудворд нарушил авторские права политика.

Кроме того, экс-президент утверждает, что понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от продаж аудиокниги. Он просит взыскать с журналиста 49,9 миллиона долларов. Ответчиком по иску также выступают издатель аудиокниги Simon & Schuster и ее материнская компания Paramount. В совместном заявлении Simon & Schuster и Вудворд отвергают обвинения и утверждают, что публичный доступ к этим «историческим аудиозаписям [необходим] в интересах общества».

Ранее сообщалось, что Федеральный суд США оштрафовал Трампа почти на миллион долларов за подачу необоснованного иска против бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон. В своем иске экс-президент утверждал, что Клинтон и ряд других лиц из Демократической партии участвовали в сговоре с целью нанести ему репутационный ущерб. В судебном заключении политик называется «искушенным участником судебного процесса», который использует суды как инструмент политического давления на конкурентов.