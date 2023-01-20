Трампа оштрафовали за необоснованный иск против Клинтон

ABC: экс-президента США Трампа оштрафовали за необоснованный иск против Хилари Клинтон

Федеральный суд США оштрафовал бывшего американского президента Дональда Трампа и его адвоката почти на миллион долларов за подачу необоснованного иска против бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон. Об этом пишет ABC News.

Сообщается, что в исковом заявлении Клинтон и ряд других лиц из Демократической партии США, участвовавшие в расследовании так называемого российского следа в американских президентских выборах 2016 года, обвиняются в сговоре с целью нанести репутационный ущерб Трампу.

Уточняется, что судья Дэвид Миддлбрукс в своем заключении назвал бывшего американского лидера «искушенным участником судебного процесса», который использует суды как инструмент политического давления на конкурентов. «Он прекрасно осознавал последствия своих действий», — написал судья о Трампе в контексте своего решения.

В ноябре 2022 года Клинтон обратилась в суд с требованием взыскать с Дональда Трампа и его адвокатов денежную компенсацию за подачу якобы необоснованного иска против нее.

В марте 2022 года Трамп подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии в федеральный суд США восточного округа Флориды. Он обвинил их в стремлении изменить течение выборов в 2016 году с помощью ложной теории о сговоре политика с Россией.