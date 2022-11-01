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07:14, 1 ноября 2022Мир

Клинтон подала в суд с целью взыскать с Трампа компенсацию

Bloomberg: Клинтон подала в суд с целью взыскать с Трампа более 1 миллиона долларов

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон обратилась в суд с требованием взыскать с экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его адвокатов денежную компенсацию за подачу якобы необоснованного иска против нее. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, политик запросил более 1 миллиона долларов в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые понесли она и ее президентская кампания 2016 года. Компенсацию требуют 12 человек, следует из заявления Клинтон.

В марте Трамп подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии в федеральный суд США восточного округа Флориды. Он обвинил их в стремлении изменить течение выборов в 2016 году с помощью ложной теории о сговоре политика с Россией. В заявлении экс-президента отмечается, что накануне президентских выборов в США Клинтон и ее соратники «срежиссировали немыслимый заговор», который потрясает сознание и бросает вызов демократическим ценностям страны.

Марина Совина
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