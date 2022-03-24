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Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон

Экс-президент США Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон за теорию о сговоре с Россией
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии в федеральный суд США восточного округа Флориды. Он обвинил их в стремлении изменить течение выборов в 2016 году с помощью ложной теории о сговоре политика с Россией, сообщает РИА Новости.

В заявлении экс-президента отмечается, что накануне президентских выборов в США Клинтон и ее соратники «срежиссировали немыслимый заговор», который потрясает сознание и бросает вызов демократическим ценностям страны.

«Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Джон Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой», — подчеркивается в документе.

Истец полагает, что ответчики стремились «очернить» Трампа и снизить вероятность его победы на выборах.

Ранее сын Трампа Эрик рассказал о причинах отсутствия сговора его отца с Россией. Для этого команде экс-президента «не хватило мозгов», считает он.

4 ноября на территории США арестовали аналитика из России Игоря Данченко, который участвовал в расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией. Ему предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. По данным Минюста США, с июня по ноябрь 2017 года аналитик пять раз передал неверные сведения.

Однако Данченко отказался признавать свою вину по предъявленным ему обвинениям. Предварительная дата суда над 43-летним Данченко назначена на 18 апреля 2022 года. Его отпустили под залог в 100 тысяч долларов, до суда он останется на свободе.

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Марина Совина
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