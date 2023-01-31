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09:37, 31 января 2023Россия

Тело замерзшего мужчины нашли на скамейке у автовокзала в российском городе

Ura.ru: в Екатеринбурге нашли тело замерзшего мужчины на скамейке у Южного автовокзала

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Екатеринбурге прохожие нашли тело мужчины, который мог замерзнуть на скамейке на остановке в районе Южного автовокзала. Информацию об этом Ura.ru подтвердили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия. Обнаруженный в российском городе труп был направлен на судмедэкспертизу.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по предварительной информации, смерть не носит криминального характера. Но окончательное решение примут эксперты. Умершим оказался житель Екатеринбурга, который работал сантехником.

11 января сообщалось, что в Екатеринбурге в районе Эльмаш прохожие нашли труп с отрезанной кистью. Сотрудники полиции начали разбираться в случившемся.

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Анна Щербакова
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