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19:32, 31 января 2023Бывший СССР

Украина вышла из соглашений с Россией в сфере воздушного пространства

Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере воздушного пространства

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта», — заявил он.

Мельничук уточнил, что соглашение было подписано в январе 1994 года. Кроме того, Киев прекратил действие межправительственного соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники от 1993 года.

Ранее Мельничук сообщил, что кабинет министров Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана» (15П118М). По его словам, решение приняли на заседании в пятницу, 6 января, в связи с «коренным изменением обстоятельств». Соглашение, подписанное 21 февраля 2006 года, предусматривает организацию и проведение работ по продлению срока эксплуатации комплекса.

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Кристина Есикова
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