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22:13, 6 января 2023Бывший СССР

Украина разорвала соглашение с Россией по эксплуатации комплекса «Сатана»

Кабмин Украины разорвал соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана» (15П118М), об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М», — указал он, отметив, что решение было принято на заседании в пятницу, 6 января в связи с «коренным изменением обстоятельств».

Соглашение, подписанное 21 февраля 2006 года, предусматривает организацию и проведение работ по продлению срока эксплуатации комплекса «Сатана».

Мельничук пояснил, что обслуживание ракет, находящихся на эксплуатации в России, конструкторским бюро «Южное» и Южным машиностроительным заводом стало невозможным.

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов назвал ракеты «Сатана» чудо-оружием. Он призвал использовать их в ходе боевых действий на территории Украины, заменив ядерную боеголовку на конвенциональную.

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Марина Совина
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