Участникам беспорядков в Узбекистане вынесли приговор

Участников беспорядков в Каракалпакстане приговорили к тюремному заключению в Узбекистане

18 участников волнений в Каракалпакстане, которые прошли в июле 2022 года на северо-западе Узбекистана, приговорили к тюремному заключению, передает РИА Новости со ссылкой на Бухарский областной суд.

«Суд приговорил 18 обвиняемых к срокам заключения от трех до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет», — рассказал агентству представитель суда.

Главный подозреваемый, Даулетмурат Тажимуратов, приговорен к 16 годам лишения свобода, в то время как обвинение запрашивало 18.

Массовые протесты в узбекской республике Каракалпакия начались 1 июля 2022 года из-за поправок, которые вносились в конституцию страны.