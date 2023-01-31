Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 31 января 2023Бывший СССР

Участникам беспорядков в Узбекистане вынесли приговор

Участников беспорядков в Каракалпакстане приговорили к тюремному заключению в Узбекистане

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

18 участников волнений в Каракалпакстане, которые прошли в июле 2022 года на северо-западе Узбекистана, приговорили к тюремному заключению, передает РИА Новости со ссылкой на Бухарский областной суд.

«Суд приговорил 18 обвиняемых к срокам заключения от трех до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет», — рассказал агентству представитель суда.

Главный подозреваемый, Даулетмурат Тажимуратов, приговорен к 16 годам лишения свобода, в то время как обвинение запрашивало 18.

Массовые протесты в узбекской республике Каракалпакия начались 1 июля 2022 года из-за поправок, которые вносились в конституцию страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине
Строительству дорог в России предрекли проблемы
Риелтор описал ситуацию с ценами на недвижимость в Москве
Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи
Умерла звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс
Россиянка из ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия и «Майн кампф»
В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник
Россияне сократили платеж коллекторам до минимума
Росгвардейцы нашли дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.