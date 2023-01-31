Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург заявил о подаче заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию в России вакцины против коронавируса, предназначенную для детей 6-11 лет. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Сведения об этом также были размещены в государственном реестре лекарственных средств. Будущую вакцину назвали Гам-КОВИД-Вак-Д.

В реестре отметили, что лекарственное средство будет вводиться внутримышечно, предполагается, что вакцина станет двухдозной.

В августе 2022 года сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса «Корфлювек» НИИ гриппа имени Смородинцева.

Весной прошлого года Минздрав зарегистрировал первую назальную вакцину от COVID-19 от центра имени Гамалеи. В ее исследовании участвовал президент Владимир Путин.

